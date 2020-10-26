Зеленський вимагає достовірної статистики тих, хто одужав від COVID-19

МОЗ не отримує всіх цифр про тих, хто подолав хворобу, оскільки багато людей переносять її на самоізоляції.

Президент Володимир Зеленський вимагає достовірної статистики про те, хто поборов коронавірус COVID-19.

Про це він заявив під час селекторної наради в Офісі президента.

Зазначається, що Зеленський гостро поставив питання щодо достовірності статистики тих, хто захворів і хто одужав.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що не отримує всіх цифр про тих, хто подолав хворобу, оскільки багато людей переносять її на самоізоляції, а МОЗ ще навесні вніс зміни, за якими одужання визначається за клінічними симптомами, негативний тест на COVID-19 не вимагається.

Уряд також дав завдання очільникам обласних державних адміністрацій забезпечити лікарняні ліжка киснем на 80% вже найближчим часом. Наразі до кисню підключено понад 16 тисяч ліжок – на 6800 більше, ніж було у вересні.

Президент зазначив, що забезпечення ліжок киснем на 80% має бути здійснено якомога швидше. Він попросив проконтролювати цей процес і поцікавився станом підготовки до можливого розгортання ліжок у немедичних закладах у Києві, Одесі та на Донеччині.

Степанов зазначив, що зараз відбувається верифікація потреб, МОЗ збирає пропозиції з регіонів, зокрема щодо того, які матеріали та обладнання потрібні, скільки лікарів, коштів на зарплату та функціонування таких закладів буде необхідно.

Міністр також відзвітував, що відпрацьовуються маршрути перенаправлення пацієнтів з ургентними випадками до інститутів Національної академії медичних наук та лікарень "Укрзалізниці" у Харкові, які додатково профінансують задля допомоги у лікуванні хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. Очільник МОЗ поки що не зміг надати інформацію про страхування лікарів у регіонах. Також він повідомив, що ще 14 лікарень почали приймати хворих з коронавірусом.

Нагадаємо, у Києві та п'яти областях ліжка для пацієнтів з COVID-19 заповнено більш ніж на 70%. Найбільша заповненість ліжок у Луганській (76,9%) та Полтавській (76,3%) областях. Також велика заповненість ліжок спостерігається в Києві (по 72,42%), Кіровоградській (73,5%), Донецькій (74,2%) та Одеській (75,9%) областях.

Менш як половина ліжок заповнені лише в лікарнях Херсонської області.

Загалом в Україні введено вже 38 214 ліжок для лікування коронавірусу. Максимально можуть ввести в країні 52 тисячі таких ліжок.