Через коронавірус у Криму настала критична гуманітарна ситуація, - представництво президента

У лікарнях закінчились місця, швидка допомога їде 15 годин, зробити тест на ковід за власним бажанням ніде.

Представництво президента України в Криму заявило, що на окупованому півострові у зв’язку із коронавірусом настала критична гуманітарна ситуація. Про це йдеться на сторінці представництва у фейсбук.

Серед найбільш складних викликів, які вдалося зафіксувати з публікацій у соцмережах, спілкування з мешканцями Криму, а також аналізу звернень до представництва:

відсутність ліжкомісць у лікарнях для лікування хворих на COVID-19, відмова у госпіталізації навіть тяжкохворим пацієнтам;

переміщення хворих на COVID-19 з лікарень до санаторіїв, де хворі залишаються без медичного нагляду;

відсутність можливості пройти медичне обстеження та/чи тестування за власним бажанням;

відсутність доступу до швидкої медичної допомоги (час приїзду машини швидкої допомоги сягає 15 годин);

відсутність в аптеках препаратів першої необхідності для лікування симптомів, які виникають при COVID-19, що унеможливлює лікування на дому;

викривлення статистики захворювань окупаційними адміністраціями та штучне регулювання статистики через обмежений доступ до тестування;

відсутність об’єктивної інформації та інформування населення про ризики, пов’язані із COVID-19;

відсутність належного контролю за дотриманням правил використання засобів індивідуального захисту та карантинних заходів у громадських місцях та місцях масового скупчення людей тощо.

"Можливою відповіддю на кризу могла б стати організація доступу громадян України, які проживають на ТОТ АР Крим, до онлайн консультацій з сімейними лікарями, наближення аптекарських пунктів з необхідними медичними препаратами до КПВВ та підвищена увага міжнародних партнерів на порушення державою-окупантом - Російською Федерацією - своїх зобов'язань по захисту цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

Згідно офіцйної статистики держави-окупанта, у Криму станом на ранок 25 жовтня коронавірус виявили у 8249 осіб, померли 119 пацієнтів. За останню добу зареєстрували 255 нових інфікованих та один летальний випадок.

Нагадаємо, на початку жовтня окупанти заявили про рекордний приріст інфікованих коронавірусом у Криму. За останні три тижні кількість смертей збільшилась удвічі.