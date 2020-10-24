У Києві минулої доби зареєстрували найбільше смертей від коронавірусу серед усіх регіонів

За загальною кількістю летальних випадків столиця знаходиться на другому місці після Львівської області.

У Києві впродовж 23 жовтня померли 18 пацієнтів з коронавірусом. Це найвищий показник смертності серед усіх регіонів за минулу добу. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Загалом ковід забрав життя 674 киян. Більше лише у Львівській області - 767.

За минулу добу недугу підтвердили у 560 мешканців столиці, 47 осіб госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 101, в Солом‘янському - 71 та в Оболонському районі - 64 випадки.

За кількістю активних хворих Київ знаходиться на другому місці після Харківської області. У столиці зараз хворіють 21 335 осіб.

Раніше рекордний показник смертності у Києві зареєстрували 20 жовтня. Тоді померли 23 киян.

Нагадаємо, в Україні минулої доби виявили понад 7 тисяч нових заражень. Жертвами недуги стали 125 осіб, з них 14 - у Львівській області, по 10 - у Київській, Одеській, Полтавській областях.