Після 1 листопада Путін може ввести війська в Білорусь, - Данілов
Після 1 листопада Путін може ввести війська в Білорусь, - Данілов
Дубінський і Притула облаяли один одного у прямому ефірі
Дубінський і Притула облаяли один одного у прямому ефірі
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
Аваков прокоментував заяву Зеленського про "здачу Криму"
Аваков прокоментував заяву Зеленського про "здачу Криму"
В Офісі генпрокурора заявили, що підозрюваний у зловживанні владою Верланов вилетів з України
В Офісі генпрокурора заявили, що підозрюваний у зловживанні владою Верланов вилетів з України
Урядова комісія встановила причини катастрофи АН-26 під Чугуєвом, - Уруський
Урядова комісія встановила причини катастрофи АН-26 під Чугуєвом, - Уруський
Никита Потураев: «К поражению на местных мы отнесемся спокойно»
Никита Потураев: «К поражению на местных мы отнесемся спокойно»
ЗМІ знайшли у Пальчевського російський паспорт
ЗМІ знайшли у Пальчевського російський паспорт
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Кабміні назвали умову проведення місцевих виборів на Донбасі

На Донбасі вибори пройдуть, як тільки з безпекових питань буде зрозуміло, що там може пройти волевиявлення.

В Кабміні назвали умову проведення місцевих виборів на Донбасі
Фото: Макс Левин

Місцеві вибори на окупованих та прифронтових територіях Донбасу відбудуться після забезпечення безпекових умов.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков передає "РБК-Україна".

"Як тільки з безпекових питань буде зрозуміло, що там (на Донбасі - ред.) можна проводити вибори, то вони там будуть проведені та будуть обрані міські голови", - сказав Резніков.

Нагадаємо, Донбас знаходиться на межі екологічної катастрофи через радіаційне забруднення. Україна вже звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії щодо проведення моніторингової місії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також