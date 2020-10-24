В Кабміні назвали умову проведення місцевих виборів на Донбасі

На Донбасі вибори пройдуть, як тільки з безпекових питань буде зрозуміло, що там може пройти волевиявлення.

Місцеві вибори на окупованих та прифронтових територіях Донбасу відбудуться після забезпечення безпекових умов.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков передає "РБК-Україна".

"Як тільки з безпекових питань буде зрозуміло, що там (на Донбасі - ред.) можна проводити вибори, то вони там будуть проведені та будуть обрані міські голови", - сказав Резніков.

Нагадаємо, Донбас знаходиться на межі екологічної катастрофи через радіаційне забруднення. Україна вже звернулася до Міжнародного агентства з атомної енергії щодо проведення моніторингової місії.