Міський голова Маріуполя захворів на коронавірус

Мер Маріуполя Вадим Бойченко пішов на самоізоляцію в зв'язку з позитивним результатом тесту на COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні на сайті міської ради Маріуполя.

За повідомленням міського голови, наразі його хвороба протікає в безсимптомній формі.

"Відчуваю себе добре, жодних симптомів немає. Але для дотримання всіх запобіжних заходів пішов на самоізоляцію. Проводжу робочі наради онлайн. Усі служби міста працюють у штатному режимі, ситуація під контролем. Упевнений, незабаром отримаю два негативних теста на коронавірус і повернуся до звичного ритму життя", - сказав Бойченко.

Заступники міського голови, які контактували з мером, здали тести. Троє з них вже отримали негативні результати. Тестування також провели у всіх людей, які контактували з мером. Наразі у жодного з них немає симптомів коронавірусу.

Нагадаємо, 20 жовтня Володимир Зеленський провів нараду з науковцями, залученими до розробки оригінального українського кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19. Розробники представили Зеленському результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини. Ці дослідження тривали шість місяців і включають наявність нейтралізації вірусу COVID-19 у культурі інфікованих клітин людини.

22 жовтня Зеленський заявив про готовність випробувати на собі українську вакцину від COVID-19, якщо вона буде створена.

За даними розробників препарату, процес виготовлення української вакцини триватиме не менш ніж рік.