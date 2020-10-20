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В Україні може з'явитись власна вакцина від COVID-19

Президенту показали результати доклінічної фази дослідження українського кандидата у вакцини.

В Україні може з'явитись власна вакцина від COVID-19
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів нараду з науковцями, залученими до розробки оригінального українського кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Офіс президента.

Розробники представили Зеленському результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини. Ці дослідження тривали шість місяців і включають наявність нейтралізації вірусу COVID-19 у культурі інфікованих клітин людини. 

На нараді обговорювалося, хто та в які терміни забезпечить проходження клінічних фаз, а також співпррацю усіх дотичних відомств для забезпечення виготовлення вакцини та її використання, у разі успішного випробування.

Один із розробників - міжнародний експерт у галузі охорони здоров’я та епідеміології, доктор медичних наук Михайло Фаворов - відзначив, що нинішня розробка дає змогу припустити, що майбутній препарат допоможе боротися і з новими видами коронавірусних інфекцій, які постійно мутують. Він також додав, що позитивним фактом є те, що досі в Україні не було стрибка летальності порівняно зі зростанням кількості хворих.

Президент Зеленський відзначив історичність цієї зустрічі та розробки.

"Я надзвичайно радий, що ця зустріч відбулася. Йдеться і про високі шанси розробки нашої унікальної оригінальної української вакцини проти COVID-19, і про перший крок до того, щоб відновити виготовлення вакцин в Україні. Держава буде підтримувати вироблення цієї вакцини. Результати, які ви представили, вже показують позитивну тенденцію", – сказав він.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пообіцяв всіляко сприяти подальшим крокам у проходженні всіх наступних фаз.

В Офісі президента зазначили, що про деталі та подальші кроки у дослідження вакцини повідомлятиметься відповідно до можливостей розкриття інформації.

Нагадаємо, 8 жовтня на зустрічі з прем'єром Британії Борисом Джонсоном Зеленський зазначив, що Україна має потужності для масового виробництва й очікує виготовлення вакцини від коронавірусу. Також президент розраховує на китайську вакцину для України.

У світі кілька компаній перейшли до третього етапу клінічних випробувань, а деякі з них навіть запланували постачання перших доз вакцини до весни 2021 року. Для лімітованого використання вже дозволили вакцини таких виробників: китайських компаній Sinovac і Sinopharm, російського Центру Гамалеї та ще одного розробника з Китаю CanSino Biologics, який тестує відразу дві формули — у Вухані та Пекіні. Що з цими розробками не так? І чому такий поспіх у випуску вакцин матиме погані наслідки, читайте в матеріалі LB.ua «COVID-19: перегони вакцин». Минуло менш ніж два місяці, і фініш перегонів вакцин став більш видимим.

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