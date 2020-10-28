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Інститут мікробіології та вірусології НАНУ не займається створенням української вакцини

До процесу розробки залучений тільки Микола Співак, який був присутній на презентації прототипу вакцини в Офісі президента.

Інститут мікробіології та вірусології НАНУ не займається створенням української вакцини
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України не займається розробкою прототипу української вакцини від ковіду. Про це LB.ua повідомили в установі. 

В інституті зазначили, що до розробки так званої української вакцини залучений винятково завідуючий відділу проблем інтерферону і імуномодуляторів Микола Співак, який був присутній під час презентації розробки Володимиру Зеленському. 

Микола Співак, за даними аналітичної системи Youcontrol, є акціонером компанії "Діапроф-Мед". Його частка у компанії у квітні 2020 року, становила 17,5%, про що йдеться на сайті Агенства з розвитку інфраструктури фондового ринку України SMIDA

"Діапроф-Мед" — це українська компанія, яка випускає реагенти та тест-системи для лабораторної діагностики різних захворювань, зокрема ІФА-тести для визначення наявності антитіл коронавірусу. Раніше стало відомо, що саме "Діапроф-Мед" з української сторони, спільно з американською компанією DiaPrep System Inc, залучені до розробки прототипу вакцини. 

Нагадаємо, що 20 жовтня президент Володимир Зеленський провів нараду з науковцями, залученими до розробки оригінального українського кандидата у вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19. 

Виготовлення української потенційної вакцини від коронавірусу триватиме не менш ніж рік. Пізніше голова МОЗ Максим Степанов додав, що держава фінансуватиме процес розробки в повному обсязі. Це буде коштувати більш ніж 100-150 млн гривень. 

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