Садовий заявив, що його родина захворіла на COVID-19

Він пообіцяв не контактувати з членами родини до моменту отримання ними негативних ПЛР-тестів.

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що його дружина і теща захворіли на коронавірус. Сам Садовий отримав негативні результати тестування на COVID-19.

Про це він написав у своєму Facebook.

"Почуваю себе добре, жодних симптомів немає. Дружина з тещею теж в порядку. З досвіду лікарі кажуть, що в сім’ях не всі проходять хворобу одночасно. Мабуть, маю хороший імунітет). Наступні декілька днів проведу на самоізоляції. Якщо повторний тест буде негативним, одразу повернусь на роботу", - повідомив Садовий.

Він також пообіцяв не контактувати з членами родини до моменту отримання ними негативних ПЛР-тестів.

Нагадаємо, сьогодні віцепрезидент Європейської комісії із захисту європейського стилю життя Маргарітіс Схінас отримав позитивний тест на коронавірус