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Віцепрезидент Єврокомісії заразився коронавірусом

Маргарітіс Схінас повідомив, що йде на самоізоляцію.

Віцепрезидент Європейської комісії із захисту європейського стилю життя Маргарітіс Схінас отримав позитивний тест на коронавірус.

Про це у вівторок, 27 жовтня, він повідомив у твіттері.

"Я щойно дізнався, що плановий тест на COVID-19 перед засіданням колегії дав позитивний результат. Тепер я ізолююсь, як це передбачено", - написав Схінас.

Як повідомляли, на початку жовтня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пішла на самоізоляції після контакту з хворим на коронавірус. Через це вона не змогла взяти участь у саміті Україна-ЄС.

15 жовтня Урсула фон дер Ляєн залишила засідання Європейської ради через годину після його початку, оголосивши про початок самоізоляції.

Сьогодні стало відомо, що два заступники глави Офісу президента України заразилася коронавірусною інфекцією. Речниця Зеленського Юлія Мендель запевнила, що президент і глава його Офісу здорові.

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