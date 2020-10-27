У Єгипті від нападу акули постраждала українська сім'я

12-річний хлопчик втратив руку нижче ліктя, а його мати отримала чисельні поранення.

У Єгипті під час снорклінгу від нападу акули серйозно постраждала українська родина. Дванадцятирічний хлопчик втратив руку нижче ліктя, а його мати отримала чисельні поранення.

Про це повідомило Державне агентство розвитку туризму.

"На жаль, це не перший випадок, коли попри застереження туроператорів та заборони, відпочиваючі за межами готелю купують у місцевих екстремальні тури. Вони навіть не знають, що для цього потрібний окремий страховий поліс", - йдеться у повідомленні.

Наазі відомо, що лікування взяв на себе уряд Єгипту, постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Посольство України постійно з ними та їхніми рідними на зв'язку.

Туроператор JoinUp заявляє, що українські туристи знали про заборону занурення з аквалангом і, незважаючи на відмову гіда в готелі продати їм таку екскурсію, придбали її у третіх осіб.

"Спочатку туристи звернулися до гіда в готелі з придбання такої екскурсії. Їм відмовили і попередили, що уряд Єгипту заборонило дайвінг з плавальних засобів. Після цього туристи вирішили придбати таку послугу у третіх осіб поза готелем, в якому відпочивали", - йдеться в коментарі.

В результаті постраждала жінка, її 12-річний син та інструктор, який проводив екскурсію.

За інформацією від страхової компанії, заняття підводним плаванням належить до виключень зі страхових випадків, як зазначено у страховому полісі, а отже - нещасний випадок не підлягає страховому відшкодуванню.

Нагадаємо, у серпні 2018 року на єгипетському курорті Марса-Алам акула напала на туриста, який плавав недалеко від пірса. Він отримав численні травми і помер