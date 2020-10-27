Ердоган — Макрону: “Перевір психіку!”

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган порадив своєму колезі Еммануелю Макрону “перевірити психічне здоров’я” через те, як французький президент “ставиться до мільйонів мусульман”, захищаючи карикатури на пророка Мухаммеда. У Єлисейському палаці не забарилися з відповіддю — Париж відкликав французького посла з Анкари і назвав висловлювання Ердогана “неприпустимими”. Тим часом у низці арабських країн бойкотують французьку продукцію. З чого все почалося і як далеко може зайти – далі в матеріалі LB.ua.

Фото: EPA/UPG Еммануель Макрон на церемонії прощання з убитим вчителем Самуелем Паті у дворі університету під час всенаціональної акції в Парижі, 21 жовтня 2020.

Еммануель Макрон заприсягся, що Франція не відмовиться від карикатур. Таку обіцянку французький президент зробив минулого тижня з нагоди національної жалоби за вбитим вчителем історії і географії, якому дорогою додому після уроків відрубав голову ісламістський терорист-чеченець. На початку жовтня Самюель Паті (ім’я вчителя тепер знає вся Франція) показав учням карикатури "Шарлі Ебдо" на пророка Мухаммеда в рамках уроку громадянської освіти, коли пояснював поняття свободи слова. Макрон назвав убитого вчителя “обличчям Республіки” і пообіцяв далі захищати “свободу і світську державу”, про яку дітям розповідав Паті.

Туреччина-Франція: від релігії до геополітики

Туреччина не лише не висловила співчуття з приводу теракту, який забрав життя вчителя, а й пішла в наступ. За одну добу Ердоган двічі порадив Макрону “перевірити психіку”, при цьому місце для цієї репліки обрав невипадкове — багатотисячний мітинг своїх виборців. Турецький лідер уже давно приміряє на себе амбітну роль рятівника усіх мусульман (спираючись на солідну консервативно-релігійну електоральну базу) і не оминає нагоди використовувати почуття вірян на свою користь. Грати є на чому: в ісламі зображення пророка, а тим паче насміхання з нього, заборонено, тоді як у Франції богохульство захищене законом про свободу слова.

Фото: EPA/UPG

Ердоган не вперше критикує внутрішню політику Макрона. На початку жовтня турецькому президенту не припав до смаку закон про боротьбу із сепаратизмом, яким французький президент хоче боротися з радикалізацією в найбідніших і культурно неінтегрованих кварталах Франції. На думку Ердогана, Макрон іде “небезпечним шляхом”, на що той твердо відповів: “На французькій території не буде турецьких законів”.

Якби ж то все обмежувалося світоглядними питаннями. Глибини франко-турецького конфлікту лежать у площині геополітики й економіки. Складно назвати збігом той факт, що Ердоган дедалі більше псує відносини з Макроном у той момент, коли турецьке геологорозвідувальне судно збирається повернутися в Середземне море шукати поклади газу і нафти у спірних турецько-грецьких водах. У вересні така експедиція вже коштувала Туреччині конфлікту з Афінами і погроз з боку ЄС.

Інша зона впливу — розділена надвоє Лівія, за втручання в політику якої, за словами Макрона, Анкара понесе “кримінальну відповідальність”. ООН уже не раз звинуватила Туреччину в порушенні ембарго на постачання зброї до Лівії, а Макрон закликав країну припинити гратися з вогнем, відправляючи до Лівії сирійських джихадистів.

Не такий уже і смачний той французький сир

Геополітика в наш час розгортається і в новому вимірі — у соцмережах. З кінця минулого тижня інтернетом гуляє хештег арабською – заклик до бойкоту французької продукції у відповідь на підтримку Макроном карикатур. У мережевих супермаркетах Катару та Кувейту співробітники прибрали з полиць французькі сири, пасту, рис і косметику. Університет Катару скасував запланований Тиждень французької культури. У Секторі Газа спалили портрет Макрона на вулиці.

Фото: EPA/UPG Демонстранти спалюють плакат президента Франції Макрона під час акції в Пакистані, 26 жовтня 2020 р.

Виміряти потенційні економічні втрати від бойкоту наразі неможливо, пояснює французький міністр зовнішньої торгівлі. Однак на його думку, йдеться про символічні акції, а не про масштабну блокаду, з огляду на те, що в деяких галузях бойкот не має жодного сенсу — кілька великих виробництв у Франції, наприклад, завод курятини марки Poultry, належить саудівським бізнесменам.

Французьке МЗС закликало до припинення бойкоту, а Еммануель Макрон опублікував у твіттері послання про єдність і мир одразу трьома мовами: французькою, англійською і арабською. “Ми продовжуватимемо. Ми поважаємо відмінності і не визнаємо дискурсу ненависті”.

Нинішня мобілізація проти французьких продуктів і виступи наразі не дотягують до масштабів обурення публікацією карикатур "Шарлі Ебдо" у 2015 році. Тоді протести прокотилися численними країнами, від Нігеру до Алжиру, від Катару до Пакистану і забрали тисячі незадоволених, які вийшли на вулиці захистити честь пророка з гаслами “Я — Мухаммед” (на противагу французькому “Я — Шарлі”, Je suis Charlie). Обурення з часом стихло. А от геополітичні ігри за владу і ресурси не припинялись ніколи.

Фото: EPA/UPG Продавець розміщує плакат з написом *Французькі товари бойкотуються в ім'я пророка Мухаммеда та миру'' в супермаркеті в Аммані, Йорданія, 26 жовтня 2020.

Ердогану вигідна нинішня антифранцузька хвиля у країнах арабського світу, адже це дозволить йому не лише потішити власних виборців, а й утвердитися в регіоні як лідеру, який не дозволить “ображати мусульман”. Відкликання французького посла з Анкари частково розв’язує турецькому лідерові руки — Париж першим перейшов від слів до дій.

У такому контексті реванш Ердогана тепер виглядатиме як відповідь, а не напад. Франко-турецькі відносини покривалися тріщинами впродовж останніх років. Нині конфлікт як ніколи близький до вибухового.