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Франція відкликала посла в Туреччині після того, як Ердоган порадив Макрону "перевірити психіку"

Виступ турецького президента був пов'язаний з убивством учителя в передмісті Парижа.

Франція відкликала посла в Туреччині після того, як Ердоган порадив Макрону "перевірити психіку"
Еммануель Макрон
Фото: EPA/UPG

Франція відкликала свого посла в Анкарі для консультацій після слів президента Туреччини Реджепа Ердогана про французького лідера Еммануеля Макрона. Про це в суботу повідомив телеканал BFM.

Ердоган порадив Макрону "перевірити свою психіку". Так він відреагував на виступ президента Франції, який запропонував захистити світські цінності країни від радикального ісламізму.

"Що можна сказати з приводу глави держави, який так погано ставиться до представників різних конфесій? Передусім слід перевірити його психіку", - сказав Ердоган про Макрона в п’ятницю.

У Єлисейському палаці натомість дорікнули президенту Туреччини, що не отримали від нього співчуттів у зв'язку з убивством учителя в передмісті Парижа.

"Слова президента Ердогана неприйнятні. Обурення і грубість - це не метод. Ми вимагаємо, щоб Ердоган змінив свій політичний курс, оскільки він небезпечний з усіх точок зору", - заявили в Єлисейському палаці.

Після вбивства вчителя під Парижем 16 жовтня французький президент заявив про кризу ісламу в усьому світі. Макрон назвав убивство ісламістськими терактом

У промові на тему боротьби з сепаратизмом у країні Макрон сказав, що під "сепаратизмом" розуміє насамперед політичний ісламізм, якому потрібно давати відсіч у школах, держустановах, культурних товариствах і релігійних громадах, а також у мечетях. 

Зокрема, він запропонував звернути особливу увагу на навчання дітей і створити разом з Радою мусульман Франції організацію, яка дозволить побудувати "освічений іслам" в країні без іноземного впливу.

Нагадаємо, 47-річний Самюель Паті працював учителем історії та географії в коледжі у передмісті Парижа Конфлан-Сент-Онорін. На уроці, присвяченому свободі слова, він показував учням карикатури на пророка Мухаммеда, опубліковані в журналі Charlie Hebdo. 

16 жовтня у вагоні метро на Паті з криками "Аллах акбар!" напав озброєний кухонним ножем молодик і відрізав йому голову. Нападника застрелила поліція. 18-річний чеченець Абдуллах А. був уродженцем Москви. За даними російського посольства в Парижі, він разом з родиною виїхав з Росії у 2008 році і отримав у Франції політичний притулок. 

Розслідування веде Національна антитерористична прокуратура Франції. Поліція провела рейди і обшуки вдома в десятків підозрюваних радикальних ісламістів. Порушено понад 80 розслідувань за фактом розпалювання ненависті в інтернеті після нападу.

Тисячі людей у різних містах узяли участь у демонстраціях у пам'ять про вбитого викладача. Французька влада прийняла рішення посмертно нагородити Паті орденом Почесного легіону.

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