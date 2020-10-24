Посольство США порекомендувало американцям покинути Білорусь

Посольство США в Мінську у суботу, 24 жовтня, порекомендувало співгромадянам розглянути можливість виїзду із Білорусі у зв’язку з подальшими подіями в країні. Про це йдеться на сайті дипломатичного відомства.

У посольстві не виключають ескалації протистояння, оскільки 25 жовтня закінчується термін ультиматуму, який лідерка опозиції Світлана Тихановська оголосила нелегітимному президенту Олександру Лукашенку.

У разі невиконання вимог опозиція пообіцяла оголосити загальнонаціональний страйк та блокувати дороги.

“Органи безпеки і протестувальники у цій ситуації можуть вдатися до сили під час масових акцій”, - йдеться у повідомленні посольства.

У зв’язку з цим у дипвідомстві порадили уникати масових акцій в Білорусі.

Громадян Сполучених Штатів закликали запастися продовольством, питною водою, ліками, готівкою та іншими предметами першої необхідності мінімум на три дні, а також розглянути можливість покинути Білорусь, в тому числі наземним транспортом або на літаку.

Нагадаємо, Тихановська оголосила "народний ультиматум" 13 жовтня. Його вимоги: відставка Лукашенка, припинення насильства на вулицях і звільнення всіх політв'язнів.

Масові протести у Білорусі тривають з 9 серпня. Демонстранти виступають проти офіційних результатів президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув Олександр Лукашенко, а також проти насилля силовиків.

Під час протестів загинули три людини, затримано понад 13,5 тисяч осіб, силовики застосовували до протестувальників тортури. Білоруські правозахисники визнали політв'язнями майже 100 осіб. У середині вересня були затримані або видворені шестеро із семи членів президії Координаційної ради. На волі залишилась лише нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

Євросоюз у жовтні запровадив санкції проти 50 білоруських посадовців (серед них міністр внутрішніх справ та його заступники, а також увесь склад ЦВК) за фальсифікацію виборів та репресії проти учасників протестів. Лукашенка у цьому списку немає.