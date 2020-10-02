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Лідери ЄС схвалили санкції проти Білорусі, Лукашенка у списку немає

Його можуть додати пізніше.

Лідери ЄС схвалили санкції проти Білорусі, Лукашенка у списку немає
Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен
Фото: EPA/UPG

Лідери країн Європейського Союзу погодили запровадження санкцій проти майже 40 посадових осіб Білорусі, відповідальних за порушення на президентських виборах і жорстокі дії силовиків проти протестувальників.

Після переговорів, що затягнулися до ранку 2 жовтня, лідери ЄС змогли подолати заперечення Кіпру й погодити пакет санкцій, передає Радіо Свобода.

Як повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель, який головував на саміті ЄС у Брюсселі, 2 жовтня буде запущена спеціальна процедура для запровадження санкцій, що включатимуть замороження рахунків і візові обмеження.

Олександра Лукашенка, який заявляє, що переміг на виборах президента 9 серпня, немає в списку. Дипломати ЄС заявили, що його можуть додати пізніше.

Як заявив за підсумками переговорів президент Франції Еммануель Макрон, включення Олександра Лукашенка до списку санкцій могло б підірвати зусилля з залучення його в переговорний процес, передає ВВС.

Якщо білоруський президент не зможе налагодити діалог з власним народом, щодо нього можуть бути введені санкції в майбутньому, додав Макрон.

Лукашенко перебував під санкціями ЄС до 2016 року.

Нагадаємо, після оголошення попередніх підсумків президентських виборів 9 серпня в Білорусі почалися протести, які тривають до сьогодні. За даними ЦВК, Лукашенко набрав понад 80% голосів. Єдиний кандидат від опозиції Світлана Тихановська заручилася підтримкою 10% виборців.

Наприкінці серпня в МЗС заявили, що Україна не розриватиме дипломатичних відносин із Білоруссю, але ставить на паузу будь-які офіційні та дипломатичні контакти до врегулювання ситуації всередині країни. 6 вересня голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що відносини з Білоруссю "вже не будуть такими, як раніше".

23 вересня 2020 року в Мінську в Палаці незалежності відбулася таємна інавгурація Лукашенка. 

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результатів виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

31 серпня Литва, Латвія та Естонія оголосили персонами нон ґрата 30 білорусів. Серед них - президент Білорусі Олександр Лукашенко та його син Віктор. 25 вересня країни Балтії розширили список до 98 осіб.

29 вересня санкції проти Лукашенка запровадили Канада і Британія.

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