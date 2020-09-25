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Естонія, Латвія і Литва заборонили в'їзд ще 98 високопосадовцям Білорусі

Заборону встановлено на п’ять років.

Естонія, Латвія і Литва заборонили в'їзд ще 98 високопосадовцям Білорусі
Фото: suyarkov.com

Міністерство закордонних справ Естонії 25 вересня оприлюднило додатковий список білоруських посадових осіб, яким забороняється в'їзд у країну відповідно до закону про міжнародні санкції.

Одночасно з Естонією відповідний список опублікували Латвія і Литва, повідомляє естонське видання Delfi.

До першого списку увійшли 30 офіційних осіб, у другому списку - 98 осіб.

Відомство зазначає, що включені в список особи зіграли ключову роль у фальсифікації результатів виборів у Білорусі і в застосуванні насильства проти мирних демонстрантів.

Заборону на в'їзд до Естонської Республіки встановлено на п’ять років - до 30 серпня 2025 року.

ЄС також розробляє санкції проти Білорусі.

Нагадаємо, 31 серпня Литва, Латвія та Естонія оголосили персонами нон ґрата 30 білорусів. Серед них - президент Білорусі Олександр Лукашенко та його син Віктор.

17 серпня депутати Європарламенту заявили, що вважають Лукашенка персоною нон ґрата.

17 вересня Європарламент відмовився визнати Лукашенка президентом Білорусі і підтримав заклики опозиції провести нові вибори за участю міжнародних спостерігачів.

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