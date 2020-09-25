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У Білорусі помер чоловік, який підпалив себе біля відділку міліції

Постраждалий отримав опіки 84% тіла.

У Білорусі помер чоловік, який підпалив себе біля відділку міліції
Фото: news.tut.by

У Мінську в лікарні швидкої медичної допомоги помер чоловік, який минулого тижня підпалив себе біля відділення міліції.

Про це повідомляє TUT.by.

Зазначається, що постраждалий отримав опіки 84% тіла.

"Пацієнт перебував у вкрай важкому стані в реанімації Республіканського опікового центру. На жаль, незважаючи на всю надану медичними працівниками допомогу, його врятувати не вдалося", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 вересня у Смолевичах 36-річний чоловік навпроти райвідділу міліції облив себе бензином і підпалив. Його загасили співробітники міліції, після чого - госпіталізували.

Того ж дня у МВС Білорусі заявляли, що чоловік зловживав спиртним і кілька разів висловлювався про намір вчинити самогубство. 

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