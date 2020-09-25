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​Голову німецької розвідки відправили на пенсію достроково

Відставка викликана провалами у справі виявлення правих екстремістів в Бундесвері.

​Голову німецької розвідки відправили на пенсію достроково
Фото: nr2.ru

Начальник військової розвідки Німеччини Крістоф Грамм залишить свою посаду після заяв уряду про необхідність вжити "додаткових зусиль" для боротьби з проникненням ультраправих до лав Бундесверу.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Раніше роту одного з елітних підрозділів армії KSK розформували через звинувачення його бійців у неонацизмі.

Напередодні німецьке Міністерство оборони випустило заяву про те, що наступного місяця Грамм достроково вийде у відставку. Водночас, у повідомленні також відзначалися успіхи чиновника у викоріненні мереж праворадикалів в армії. Хто його замінить, поки що невідомо.

У січні військова розвідка Німеччини (MAD) оголосила, що за минулий рік в армії виявили сотні військовослужбовців, підозрюваних у симпатіях до неонацистам. Особливо проблемним виявилося елітний спецпідрозділ KSK ("Командування спеціальних сил"), який згодом довелося розформувати. Близько 20 його бійців підозрювалися у правому екстремізмі.

Грамма, який очолював військову розвідку з 2015 року, особисто не підозрюють у зв'язках з екстремістами. При ньому спецслужба почала роботу, спрямовану на виявлення екстремістських настроїв серед німецьких військовослужбовців і можливих мереж праворадикалів.На парламентських слуханнях Грамм розповідав, що його відомство розслідувало близько 600 випадків ймовірних зв'язків німецьких військових з праворадикалами і так званими "громадянами Рейху" - це неформальне об'єднання неонацистів Німеччини, які не визнають її нинішні кордони.

Однак, Грамма критикували за недостатність цих кроків.

Проблема проникнення ультраправих в Бундесвер розкрилася у 2017 році. Тоді в двох казармах виявили "сувеніри" часів нацизму. Після цього у всіх казармах провели тотальну інспекцію. Багато підозрюваних у зв'язках з праворадикалами також вважалися прихильниками правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".

У травні 2020 року поліція, яка розслідувала зв'язки між військовими і ультраправими, вилучила зброю та вибухівку в будинку спецпризначенця, який служив в KSK, у східній землі Саксонія. Після цього міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка в минулому вважалася ймовірною наступницею Ангели Меркель, оголосила про частковий розпуск KSK. Вона зазначила, що спецпідрозділ став "частково незалежним від командування". Одну роту KSK повністю розформували, а решту - реформували.

KSK (Kommando Spezialkräfte) - з німецької "Командування спеціальних сил". Це елітний спецпідрозділ німецької армії, створений у 1996 році. Його завданнями є операції на території супротивника, диверсійна і контрдиверсійна робота, боротьба з терористами і звільнення заручників. KSK брали участь у багатьох спільних операціях НАТО і американських сил, зокрема на Балканах і Близькому Сході, за що його бійців не раз нагороджували.

Щоб потрапити до Kommando Spezialkräfte, кандидати мають пройти фізичні та психологічні випробування, зокрема 90-годинний біг по бездоріжжю, а також трьохтижневі курси виживання у бойових умовах.

Нагадаємо, 62-річний Грамм очолював MAD з січня 2015 року. У заяві Міноборони ФРН підкреслюється, що MAD грає дуже важливу роль в боротьбі з правим екстремізмом в Бундесвері. До завдань німецької військової контррозвідки входить своєчасне розпізнавання екстремістським тенденціям в німецькій армії, а також виявлення та викриття конкретних осіб і створених ними структур. Однак, останнім часом повідомлялося про випадки передбачуваного правого екстремізму в збройних силах ФРН. За даними Der Spiegel, MAD значно розширив проводяться розслідування: в даний час військова контррозвідка розслідує понад 700 випадків передбачуваного правого екстремізму в бундесвері.

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