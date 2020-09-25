Про жертви і постраждалих інформації немає.

На будмайданчику технологічної компанії Huawei в місті Дунгуань південної китайської провінції Гуандун 25 вересня спалахнула пожежа.

Про жертви і постраждалих інформації немає, повідомляють китайські ЗМІ.

Сигнал тривоги надійшов у центр управління пожежної служби міста Дунгуань о 15:16 за місцевим часом (10:16 за Києвом), на місце оперативно виїхали пожежники.

Huawei's research lab in Dongguan City, China is on Fire. The lab conducts research into materials as well as 4G and 5G antennas. Nothing to see here. ...- https://t.co/PwJUuIVLG0 — Mark Taylor (@patton6966) September 25, 2020

До цього часу пожежу вдалося загасити.

У деяких ЗМІ повідомлялося, що горить лабораторія Huawei, проте влада міста уточнила, що загорілося саме будівництво. Чиновники пояснили, що в основі будівлі знаходиться сталева конструкція, а горіла звукоізоляційна бавовна.

Причини пожежі наразі невідомі.

Нагадаємо, у середині вересня на півночі Чехії загорілися склади зі списаними боєприпасами.