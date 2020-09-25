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У Китаї на будмайданчику Huawei сталася пожежа

Про жертви і постраждалих інформації немає.

У Китаї на будмайданчику Huawei сталася пожежа

На будмайданчику технологічної компанії Huawei в місті Дунгуань південної китайської провінції Гуандун 25 вересня спалахнула пожежа.

Про жертви і постраждалих інформації немає, повідомляють китайські ЗМІ.

Сигнал тривоги надійшов у центр управління пожежної служби міста Дунгуань о 15:16 за місцевим часом (10:16 за Києвом), на місце оперативно виїхали пожежники.

До цього часу пожежу вдалося загасити.

У деяких ЗМІ повідомлялося, що горить лабораторія Huawei, проте влада міста уточнила, що загорілося саме будівництво. Чиновники пояснили, що в основі будівлі знаходиться сталева конструкція, а горіла звукоізоляційна бавовна.

Причини пожежі наразі невідомі.

Нагадаємо, у середині вересня на півночі Чехії загорілися склади зі списаними боєприпасами.

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