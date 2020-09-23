Путін в ООН закликав світ скасувати санкції
Путін в ООН закликав світ скасувати санкції
Власника Idea Bank звинувачують у причетності до фінансової піраміди
Власника Idea Bank звинувачують у причетності до фінансової піраміди
В.о. директора ДБР став Олексій Сухачов
В.о. директора ДБР став Олексій Сухачов
Максим Степанов: "Я не схожий на людину, яка готує собі запасний аеродром"
Максим Степанов: "Я не схожий на людину, яка готує собі запасний аеродром"
Виключеному зі "Слуги народу" нардепу Юрченку обрали запобіжний захід
Виключеному зі "Слуги народу" нардепу Юрченку обрали запобіжний захід
Reuters: Учені виявили хворобу, яка дає імунітет до COVID-19
Reuters: Учені виявили хворобу, яка дає імунітет до COVID-19
Монарх и монах: реванш черногорского «воина в рясе»
Монарх и монах: реванш черногорского «воина в рясе»
"Етично сумнівне скорочення": Єрмак прокоментував зменшення видатків на армію в бюджеті-2021
"Етично сумнівне скорочення": Єрмак прокоментував зменшення видатків на армію в бюджеті-2021
Вчені знайшли причину загадкової загибелі сотень слонів у Ботсвані
Вчені знайшли причину загадкової загибелі сотень слонів у Ботсвані
ГоловнаСуспільствоПодії

Під Києвом у шестиповерхівці виникла пожежа через необережне розпалення каміна (оновлено)

Постраждала одна людина. 

Фото: kv.dsns.gov.ua
У селі Софіївська Борщагівка, що під Києвом, виникла пожежа у шестиповерховому житловому будинку на вул. Боголюбова.

Пожежа з квартири поширилась на перекриття та покрівлю будівлі та супроводжувалася сильним задимленням. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Київській області.

На місці пожежі виявили потерпілого - чоловіка 1986 року народження.

"Пожежу локалізовано о 08:12 та о 09:20 повністю ліквідовано на площі 300 м2. На пожежі працювали 12 одиниць техніки та 40 чоловік особового складу. За попередніми даними, причина пожежі - необережне поводження з вогнем власником квартири, а саме - розпалення каміна", - йдеться у повідомленні.

Оновлення. У пресслужбі поліції Київської області додали, що пожежа почалася внаслідок вибуху палива в каміні.

"Чоловік намагався самотужки погасити полум’я , однак йому це не вдалося. Щоб запобігти можливим непередбачуваним трагічним наслідкам, поліцейські одразу зателефонували на 101 та 102, почали стукати у кожну квартиру та будити мешканців. Було евакуйовано близько 100 жителів будинку, 263 квартири відключено від газопостачання", - йдеться у повідомленні.

Фото: kv.dsns.gov.ua
Фото: kv.dsns.gov.ua

Нагадаємо, що удень 3 вересня в центрі Києва сталася пожежа в багатоповерховому будинку. У соцмережах оприлюднили відер, на якому видно, як, рятуючись від вогню, жінка вилізла з вікна і стоїть на кондиціонері.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також