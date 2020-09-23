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За минулу добу окупанти не порушували режим тиші на Донбасі, - штаб ООС

Обстрілів в зоні ООС не зафіксовано.

За минулу добу окупанти не порушували режим тиші на Донбасі, - штаб ООС
Фото: Макс Левин

Російсько-окупаційні війська не порушували режиму припинення вогню на Донбасі минулої доби.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що минулої доби, 22 вересня, по всій лінії розмежування порушень режиму тиші зафіксовано не було.

"Утім, зважаючи на підступність збройних формувань Російської Федерації, наші воїни перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні виклики", - йдеться у ранковому зведенні.

Від початку поточної доби, 23 вересня, на всіх ділянках відповідальності підрозділів ЗСУ спостерігається тиша, жодної збройної провокації чи пострілу з боку окупантів не задокументовано.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські військовослужбовці неухильно дотримуються домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи, та сумлінно виконують завдання за призначенням", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, впродовж вівторка, 22 вересня, російсько-окупаційні війська не порушували режим припинення вогню. упродовж минулої доби, 21 вересня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було. 20 вересня бойовики відкривали провокативний вогонь по ЗСУ біля Новоолександрівки.

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