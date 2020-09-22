Пожежу на стихійному сміттєзвалищі у Києві ліквідовано

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій загасили пожежу на сміттєзвалищі у Дарницькому районі Києва.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зазначається, що вчора, 21 вересня, у деяких районах міста спостерігалося значне задимлення, через те, що вогонь частково перекинувя на торфовища.

"О 16:12 22 вересня пожежу вогнеборцям вдалося ліквідувати. Дана пожежа супроводжувалася тлінням окремих осередків сміття, а також загорянням торфу. Протягом двох діб рятувальники здійснювали проливання усіх осередків тління, найбільша загальна площа займання сягала 21 вересня орієнтовно 2000 кв. м. Також, за допомогою колісних екскаваторів та вантажних самоскидів, столичними комунальними службами здійснювався підвоз землі для засипання осередків займання", - повідомили в ДСНС.

Від Головного управління ДСНС Києва залучалося 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 26 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у м. Києві.

Нагадаємо, на стихійному сміттєзвалищі у Дарницькому районі столиці сталася пожежа, яку гасили протягом трьох днів. Площа її становила 2000 кв. м. Мешканцям районів, у яких спостерігається задимлення, радили обмежити перебування на відкритому повітрі, зачиняти вікна і пити більше води.