У середу в Україні до +27, без опадів

Температура повітрі вночі опускатиметься до +6.

У середу, 23 вересня, в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, удень +23...+25 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, удень +23...+25 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, удень +23...+25 градусів.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, удень +24...+26 градусів.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, удень +25...+27 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, удень +25...+27 градусів.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+13 градусів, удень +25...+27 градусів.