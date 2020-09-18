У суботу в Україні збережеться прохолодна погода

Опадів не передбачається.

У суботу, 19 вересня, в Києві без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +18...+20 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України невелика хмарність, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +17...+19 градусів.

На півночі України невелика хмарність, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +17...+19 градусів.

У центрі України невелика хмарність, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, удень +17...+19 градусів.

На сході України невелика хмарність, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, удень +17...+19 градусів.

На півдні України невелика хмарність, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, удень +20...+22 градуси.

У Криму невелика хмарність, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, удень +19...+21 градус.