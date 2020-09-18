У Печерському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував ножем журналістам. Правопорушник нецензурно висловлювався до знімальної групи телеканалу, а потім дістав ніж і почав погрожувати ним.

Про це інформує пресслужба Національної поліції.

"Під час патрулювання у Маріїнському парку до поліції полку особливого призначення № 2 звернулися журналісти та повідомили, що під час роботи знімальної групи невідомий чоловік погрожував їм ножем. За наданим орієнтуванням спецпризначенці за кілька хвилин затримали правопорушника, на якого вказали заявники", - сказано в повідомленні.

Фото: npu.gov.ua

Зловмисником виявився киянин 1976 року народження, який перебував у розшуку за вчинення іншого кримінального правопорушення.

Чоловіка затримали у порядку ст. 298-2 (Затримання уповноваженою службовою особою особи, яка вчинила кримінальний проступок) Кримінального процесуального кодексу України. Під час поверхневого огляду у нього вилучили ніж, який буде направлено на експертизу.

Фото: npu.gov.ua

За даним фактом відділом дізнання Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Раніше у вересні у Києві поліція затримала викрадачів, які тиждень тримали в заручниках чоловіка.