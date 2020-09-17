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У ресторані на Андріївському узвозі в Києві прогримів вибух

Повідомляється про двох постраждалих.

У Києві на Андріївському узвозі стався вибух у ресторані "Канапа". Є постраждалі.

Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон. на місці події працюють рятувальники, поліція та медики.

За інформацією Вартових Еспресо, постраждалі - кухарі. Вони отримали опіки різних ступенів тяжкості.

Повідомляється, що вибухнув фломбіратор - пристрій для карамелізування страв.

За даними столичної поліції, сьогодні о 16:06 надійшла інформація про вибух в одному з ресторанів, розташованих на Андріївському узвозі. За викликом негайно виїхали рятувальники, слідчо-оперативні групи управлінь поліції, а також представники інших профільних служб та відомств. Внаслідок вибуху постраждало двоє осіб.

"На місці події правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та з’ясовують усі обставини та причини вибуху. Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Подільському управлінні столичної поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої цій події буде надана правова кваліфікація", - йдеться у повідомленні.

9 вересня у Києві під час зварювальних робіт вибухнула автоцистерна. Один чоловік загинув, ще одного госпіталізували.

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