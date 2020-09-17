"Укрзалізниця" відновлює курсування Інтерсіті+ Київ - Харків

З 25 вересня між Києвом та Харковом курсуватимуть три швидкісні поїзди.

З 25 вересня "Укрзалізниця" відновлює курсування швидкісного поїзда Інтерсіті+ №724/723 Київ - Харків.

Про це інформує пресслужба компанії.

Поїзд зупинятиметься на станціях Дарниця, Миргород та Полтава Київська. Пасажирів обслуговуватимуть електропоїзди Hyundai. Загалом між Києвом та Харковом курсуватимуть три швидкісні поїзди.

Водночас в УЗ звертають увагу пасажирів, що у зв’язку з плановими колійними роботами з 15 по 23 жовтня замість поїзда №724/723 Київ - Харків курсуватиме поїзд №720/719 Київ - Харків.

Зі столиці він відправлятиметься 15, 16, 18, 22 та 23 жовтня, з Харкова - 16, 17, 19, 23 та 24 жовтня.

Цей поїзд робитиме зупинки в Борисполі, Гребінці, Миргороді, Полтаві та на інших станціях.

Після завершення ремонтних робіт Інтерсіті+ №724/723 Київ - Харків відновить курсування.

Нагадаємо, з 25 серпня у потягах "Укрзалізниці" почала роботу воєнізована охорона.