Стіни Софійського собору осушать за допомогою швейцарської технології

Систему застосовували раніше для таких об'єктів культурної спадщини, як замок Мазіна в Італії, замок Мальборк в Польщі, музей Енцо Феррарі.

Стіни Софійського собору в Києві почали осушувати за допомогою швейцарської технології. Це допоможе зберегти їхню цілісність, пише nv.ua.

16 вересня на території Софійського собору відбувся прес-брифінг про використання швейцарської системи BioDry для осушення стін від зайвої вологи. Цю технологію застосовують для збереження одного з найстаріших пам’яток історії Києва.

«Зараз Софія в дуже поважному віці і хворіє. Урбанізоване середовище нашого міста погано на неї впливає. Це знакове місце для нашої країни, і ми зробимо все, щоб вона нас радувала якомога довше. За тисячу років в Софії зруйнувалася гідроізоляція стін, і сьогодні відбувається капілярний підсос вологи, матеріал руйнується. Є багато технологій, які допоможуть осушити стіни, але для цього потрібне їхнє часткове руйнування, яке ми не може допустити», — сказала Неля Куковальська, генеральна директорка заповідника Софія Київська.

Систему, яку встановили у Софії Київській, застосовували раніше для таких об'єктів культурної спадщини, як замок Мазіна в Італії, замок Мальборк в Польщі, музей Енцо Феррарі.

«Волога в стінах заповідника перевищує норму приблизно в три-чотири рази, в деяких місцях — в п’ять разів. Ми очікуємо, що за перший рік цей показник впаде приблизно втричі, а через три роки повністю нормалізується. Ця технологія дозволяє осушити стіни природним шляхом, не вдаючись до будівельних робіт, зберігаючи цілісність і первинну структуру »,— розповів директор компанії BioDry Україна Єгор Жученко.

Технологія працює за принципом пасивної антени, яка, як дзеркало, відображає хвилі, що заряджають стіну, в протилежному напрямку, створюючи ефект резонансу. Взаємодія однакових хвиль різної спрямованості призводить до погашення їхньої сили. Так усувається першопричина вологих стін і подальше руйнування. Вода під впливом гравітації осідає назад в ґрунт.

«Ми знайшли найбільш інноваційне рішення, яке застосовується для збереження культурних пам’яток у світі. Ця технологія є біосумісною з навколишнім середовищем. Вона вже працює і природним чином усуне першопричину вологості фундаменту та стін, які приховують ще багато таємниць і які тільки належить розкрити», — сказав Дмитро Шимків, голова ради директорів Darnitsa Group.

Реалізувати проєкт осушення стін Софійського собору і прилеглих монастирських будівель від зайвої вологи допомогли фармацевтичні компанії Дарниця та Інтерхім, а також благодійний фонд Zagoriy Foundation.

«Реконструкція Софії за часів Івана Мазепи була символом відновлення України після Руїни. Впевнена, що цей спільний проєкт Zagoriy Foundation, фармацевтичних компаній Дарниц» та Інтерхім стане ще одним важливим кроком до відновлення культури благодійності в нашій країні", — заявила співзасновниця Zagoriy Foundation Катерина Загорій.

Софійський собор був побудований в Києві у першій половині XI століття. Згідно з Повістю минулих літ, його звів князь Ярослав Мудрий. У XVII-XVIII століттях при гетьмані Івані Мазепі собор був повністю відновлений і перебудований ззовні в стилі українського бароко. У 1934 році отримав музейний статус, а в 1990 був включений в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.