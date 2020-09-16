З початку доби окупанти двічі відкривали вогонь на Донбасі

З початку добби російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припиннення вогню а Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Так, поблизу населеного пункту Катеринівка окупанти здійснили неприцільний постріл з підствольного гранатомета. А неподалік Водяного - випустили п’ять провокаційних черг зі стрілецької зброї.

"Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок пострілів немає. На жаль, у районі населеного пункту Новотошківське унаслідок необережного поводження з гранатою загинув один український воїн. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого", - йдеться у вечірньому зведенні.

У районі проведення операції ЗСУ також виконують інші завдання. Так, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Упродовж доби вони відремонтували 11 будинків, на 33 об’єктах роботи ще тривають. Окрім того, саперами розміновано майже 7 гектарів території у прифронтовому районі та передано на знищення 35 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, сьогодні унаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського Попаснянського району Луганської області загинув український військовослужбовець зі Львівщини.

Раніше у штабі ООС також повідомляли, що внаслідок вибуху гранати біля Шумів Донецької області поранення отримали полковник О. Апполонов і прессекретар однієї з бригад В. Залевський, котрі "перебували в цьому районі з метою стандартної перевірки ситуації".