Hard skills vs soft skills. Складні питання про майбутнє освіти, яке настало вчора. Ч. 2

Ми багато говоримо про «м’які» навички, котрі необхідно мати кожній успішній людині. Про необхідність навчання в школі критичного мислення, медіаграмотністі, вміння презентувати та слухати. Навички власного самооцінювання та саморефлексії, уміння аргументовано обстоювати свою точку зору та шукати інформацію.

Фото: facebook.com/koda.gov.ua

Сьогодні ми стаємо свідками іншої крайності. Коли забувають про необхідність «твердих» умінь, про hard skills, про базові знання. Навіщо вчитися, коли все можна знайти в інтернеті?

Гугл – це добре, але щоб накопати достовірну інформацію або критично оцінити фейки, треба мати фундамент знань, базу фактів та аксіом, з допомогою яких будується світогляд людини. У мережі батьки сперечаються, чи потрібна математика гуманітаріям. Звичайно, так. Математика вчить структуровано мислити. Навіть якщо ви ніколи в житті не використаєте тангенси та формулу дискримінанта.

Я вже не дивуюся, коли чую про поширення коронавірусу через стільникові телефонні мережі або про визначення статі дитини через траєкторію руху нитки з голкою. Якщо не вивчати природничі науки, й не таке насниться.

Віртуальні класи, хімічні та фізичні експерименти онлайн – це добре, але треба навчати дітей і вмінню робити руками. У школі «Ранок», наприклад, найпопулярніші гуртки – handmade, кулінарія, STEM. Зробити щось власними руками, ще й у команді однодумців – це справжнє задоволення. Ось вам поєднання фундаментальних знань із навчанням лідерських якостей та вміння відповідати за власні рішення.

Який баланс вивчення «твердих» та «м’яких» умінь і навичок потрібен у школі? Я б починав зі співвідношення 20/80 і поступово збільшував до 50/50. Спочатку фундамент базових знань у початковій школі, потім поступове збільшення фокусу на soft skills.

Новий стандарт загальної середньої освіти ще не затверджений. Та й чи буде взагалі згадування в програмних матеріалах Міністерства освіти та науки про баланс м’яких і твердих навичок?