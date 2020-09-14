Росія буде добиватись відновлення водопостачання у Крим через тиск на партнерів України
Росія буде добиватись відновлення водопостачання у Крим через тиск на партнерів України
Фокін відмовився прийти на засідання комітету Ради, - нардеп
Фокін відмовився прийти на засідання комітету Ради, - нардеп
В Ірані стратили 27-річного чемпіона з боротьби
В Ірані стратили 27-річного чемпіона з боротьби
На Херсонщині до ПЦУ перейшов архімандрит УПЦ МП
На Херсонщині до ПЦУ перейшов архімандрит УПЦ МП
Марш протесту у Мінську: силовики затримали понад 400 людей (оновлено)
Марш протесту у Мінську: силовики затримали понад 400 людей (оновлено)
"Слуга народу" пропонує зміни до постанови про місцеві вибори
"Слуга народу" пропонує зміни до постанови про місцеві вибори
Ексголова ДМС Нефьодов, ймовірно, очолить список "Голосу" на виборах у Київраду
Ексголова ДМС Нефьодов, ймовірно, очолить список "Голосу" на виборах у Київраду
В Ізраїлі оголосили загальнонаціональну ізоляцію через COVID-19
В Ізраїлі оголосили загальнонаціональну ізоляцію через COVID-19
Після важкого поранення помер очільник "Свободи" у Миколаєві
Після важкого поранення помер очільник "Свободи" у Миколаєві
ГоловнаСуспільствоОсвіта

З 2021 року ЗНО з математики стане обов’язковим для усіх випускників шкіл

Раніше випускники могли обирати між математикою та історією України.

З 2021 року ЗНО з математики стане обов’язковим для усіх випускників шкіл
Фото: moy-mir.ucoz.ru

З 2021 року випускники українських шкіл обов'язково складатимуть Державну підсумкову атестацію з математики.

Про це повідомила заступниця директора Центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Раніше випускники могли обирати між математикою та історією України.

"Державна підсумкова атестація з 2021 року для здобувачів повної загальної середньої освіти буде обов’язковою з української мови, з математики. Це нововведення. Нагадую, раніше можна було обирати з-поміж математики або історії України. Історія України або іноземна мова, а також один з навчальних предметів на вибір", - розповіла Вакуленко.

Вакуленко також додала, що з 2021 року випускники зможуть складати ЗНО з п'яти предметів, а не з чотирьох, як раніше.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оголосив 2020/2021 навчальний рік роком математики і доручив Кабінету міністрів забезпечити створення у школах математичних гуртків, а також індивідуальних програм для учнів, які потребують додаткової підтримки.

Цього року у зовнішньому незалежному оцінюванні з математики, з якого стартувала основна сесія ЗНО-2020 року, взяли участь понад 152 тисяч осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також