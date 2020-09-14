З 2021 року ЗНО з математики стане обов’язковим для усіх випускників шкіл

Раніше випускники могли обирати між математикою та історією України.

З 2021 року випускники українських шкіл обов'язково складатимуть Державну підсумкову атестацію з математики.

Про це повідомила заступниця директора Центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Раніше випускники могли обирати між математикою та історією України.

"Державна підсумкова атестація з 2021 року для здобувачів повної загальної середньої освіти буде обов’язковою з української мови, з математики. Це нововведення. Нагадую, раніше можна було обирати з-поміж математики або історії України. Історія України або іноземна мова, а також один з навчальних предметів на вибір", - розповіла Вакуленко.

Вакуленко також додала, що з 2021 року випускники зможуть складати ЗНО з п'яти предметів, а не з чотирьох, як раніше.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оголосив 2020/2021 навчальний рік роком математики і доручив Кабінету міністрів забезпечити створення у школах математичних гуртків, а також індивідуальних програм для учнів, які потребують додаткової підтримки.

Цього року у зовнішньому незалежному оцінюванні з математики, з якого стартувала основна сесія ЗНО-2020 року, взяли участь понад 152 тисяч осіб.