Кличко: ситуація з навчальним процесом у столиці контрольована

Тільки дві школи закрито на карантин.

Ситуація з навчальним процесом у Києві в умовах пандемії є контрольованою.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції.

"Що стосується навчального процесу в столиці. Поки що ситуація контрольована. Оскільки місто підготувало школи до роботи в нових умовах. Розробило регламент роботи під час пандемії. Забезпечило заклади освіти дезинфікуючими засобами, засобами індивідуального захисту. Але, оскільки вірус у місті поширюється, до роботи шкіл і садочків буде наша особлива увага. І оперативні рішення в залежності від ситуації", - сказав Кличко.

За його словами, в Києві працюють 426 столичних шкіл із 428. Через виявлені випадки захворювання у вчителів на карантин закрили дві школи в Оболонському районі.

"У 50-ти школах на дистанційне навчання перевели загалом 126 класів, де є хворі учні. Усього хворих на коронавірус школярів у столиці – 174. Та 83 педагоги", - повідомив Кличко.

Також закриті два дитячі садочки - в Деснянському та в Печерському районах.

Два дитячих садки – на Оболоні та в Дніпровському районі – відновили свою роботу після карантину.

Нагадаємо, що за рішенням урядової комісії з надзвичайних ситуацій, у столиці знову запровадять низку обмежень, оскільки Київ опинився в "помаранчевій" зоні. Зокрема, з 14 вересня заборонена діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів, діяльність спортивних залів і фітнес-центрів, крім закладів, що можуть забезпечити відвідування не більше 1 особи на 10 м2 приміщення.