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На Житомирщині на поле із соняшником упав дельтаплан, пілот загинув

На місці працює поліція.

На Житомирщині на поле із соняшником упав дельтаплан, пілот загинув
Фото: zt.dsns.gov.ua

На Житомирщині впав дельтаплан, який здійснював обробку поля з соняшником. У результаті загинув пілот.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"11 вересня о 08:23 надійшло повідомлення від працівників Національної поліції про те, що між населеними пунктами Народичі та Яжберень на полі впав літальний транспорт. На місце події одразу було спрямовано відділення рятувальників 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини", - йдеться в повідомленні.

Дельтаплан здійснював обробку поля з соняшником. За попередньою інформацією, пілот не впорався з керуванням, унаслідок чого дельтаплан упав і чоловік загинув.

На місці пригоди рятувальники проклали магістральну лінію для запобігання виникненню пожежі чи вибуху. Обставини падіння дельтаплана встановлюють.

Фото: zt.dsns.gov.ua

Фото: zt.dsns.gov.ua

Нагадаємо, 17 липня в Макарівському районі Київської області впав легкомоторний літак. На щастя, обійшлося без загиблих.

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