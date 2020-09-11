За минулу добу бойовики на Донбасі тричі порушували "режим тиші"

За минулу добу, 10 вересня збройні формування Російської Федерації три рази порушили "всеосяжне перемир'я".

Про це повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил у ранковому зведенні.

"Упродовж минулої доби, 10 вересня, збройні формування Російської Федерації три рази порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Так, ворог обстріляв зі стрілецької зброї позиції наших військ неподалік Шумів, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки", - йдеться в повідомленні.

В ООС також заявили, що два ворожі обстріли зафіксували на ділянці фронту поблизу Золотого. Спершу ворог застосував трасуючу кулю для підпалу трави, а згодом відкрив вогонь по позиціях українських військових зі стрілецької зброї.

Українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед військовослужбовців не було.

"Від початку поточної доби, 11 вересня, режим припинення вогню зберігається повною мірою. Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки",- додали в ООС.

Нагадаємо, вчора бойовики на Донбасі намагалися викликати пожежу і обстрілювали траву трасуючими кулями.

Раніше повідомлялося, що ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін наказав 7 вересня відкрити вогонь по українських укріпленнях у районі населеного пункту Шуми поблизу Горлівки. Відповідна заява опублікована на його сайті. Таке рішення Пушилін аргументував тим, що Україна нібито порушує один з пунктів домовленостей щодо режиму припинення вогню. Бойовики розцінюють інженерні споруди ЗСУ як незаконні.

Після цього російсько-окупаційні війська тричі порушували перемир'я. Один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

На позачерговому засіданні ТКГ домовилися про "спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ". Однак 10 вересня, запланована перевірка зірвалася, тому що окупанти висунули Міноборони України "купу нових вимог і претензій".