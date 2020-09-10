До резиденції голови держави учасників не пустили. Акцію провели біля в'їзду до державних дач.

Фото: Lb.ua

Активісти провели акції протесту під Офісом президента та резиденцією глави держави Володимира Зеленського у Конча-Заспі, аби висловитися проти участі представників ОРДО у спільному інспектуванні в районі селища Шуми.

Зокрема, кілька сотень людей сьогодні ввечері пікетували в'їзд до державних дач в Конча-Заспі, де знаходиться резиденція президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

Учасники збиралися біля ТЦ "Магелан", неподалік від станції метро Теремки. Близько 20 години учасники автоколоною рушили до резиденції Зеленського.

Фото: Lb.ua

До помешкання президента учасників не пустили. Акцію провели біля в'їзду до державних дач.

Фото: Lb.ua

Усього в ній взяли участь близько 200 людей. Серед учасників були представники "Руху опору капітуляції", а також українських опозиційних політичних партій.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

"Сьогодні Зеленський хотів дозволити російським найманцям інспектувати позиції нашої армії, натомість РОК та наші партнери їдемо інспектувати дачу Зеленського", – йдеться в повідомленні на сторінці організаторів акції в Facebook.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні ТКГ домовилися про "спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ". Однак сьогодні, 10 вересня, запланована перевірка зірвалася, тому що окупанти висунули Міноборони України "купу нових вимог і претензій".