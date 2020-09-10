Активісти провели акції протесту під Офісом президента та резиденцією глави держави Володимира Зеленського у Конча-Заспі, аби висловитися проти участі представників ОРДО у спільному інспектуванні в районі селища Шуми.
Зокрема, кілька сотень людей сьогодні ввечері пікетували в'їзд до державних дач в Конча-Заспі, де знаходиться резиденція президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.
Учасники збиралися біля ТЦ "Магелан", неподалік від станції метро Теремки. Близько 20 години учасники автоколоною рушили до резиденції Зеленського.
До помешкання президента учасників не пустили. Акцію провели біля в'їзду до державних дач.
Усього в ній взяли участь близько 200 людей. Серед учасників були представники "Руху опору капітуляції", а також українських опозиційних політичних партій.
"Сьогодні Зеленський хотів дозволити російським найманцям інспектувати позиції нашої армії, натомість РОК та наші партнери їдемо інспектувати дачу Зеленського", – йдеться в повідомленні на сторінці організаторів акції в Facebook.
Нагадаємо, на позачерговому засіданні ТКГ домовилися про "спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ". Однак сьогодні, 10 вересня, запланована перевірка зірвалася, тому що окупанти висунули Міноборони України "купу нових вимог і претензій".