"Спільна інспекція" позицій ЗСУ з окупантами тимчасово скасовується (оновлено)

У Міноборони заявили, що "почули купу нових вимог і претензій".

Так звана спільна інспекція позицій ЗСУ біля Шумів з представниками окупаційних військ тимчасово скасовується.

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони, зазначивши, що Україна "разово та суто технічно погодилась на інспектування в районі Шумів".

У пресслужбі відомства зазначили, що перевірку мали провести представник ОБСЄ в присутності представників сторін на лінії розмежування:

"Форма – у цивільному, склад учасників – без одіозних представників незаконних збройних формувань, характер події – без піару. Україна звернулась також з вимогою дзеркально перевірити й райони, де моніторингова місія дійсно фіксувала порушення з боку незаконних збройних формувань. Конструктивна і заснована на здоровому глузді позиція України викликала фактично істерику в окупантів".

"Станом на ранок сьогодні ми почули купу нових вимог і претензій, що суперечать одна одній, порушують домовленості, які були досягнути в рамках Тристоронньої контактної групи, та ще більше принижують ОБСЄ як нейтрального та об’єктивного посередника. Робимо висновок, що насправді представники незаконних збройних формувань в ОРДЛО та їхній «дах» у Москві чудово розуміють – інспектування ще раз довело б брехливість всього того, що лунало з Донецька протягом кількох тижнів щодо району біля Шумів. Саме через це вони почали пропонувати зовсім інші точки для інспектування", - заявили в Міноборони.

У відомстві констатували, що інспекція в районі Шумів Донецької області не може бути проведена сьогодні.

У пресслужбі Офісу президента додали, що "одноразового інспектування" винятково однієї точки не відбудеться у зв’язку з постійною зміною запитів російської сторони.

"Якщо в Донецьку не здатні знайти на мапі Європи населений пункт Шуми Донецької області, претензії щодо якого ми чули неодноразово, й тепер у випадковому порядку обирають нові населені пункти для інспектування, то можемо хіба що поспівчувати", - йдеться в повідомленні.

"Враховуючи все це – фактичну відмову Росії та представників незаконних збройних формувань в ОРДЛО дотримуватися досягнутих домовленостей і працювати на основі здорового глузду заради підтвердження правдивих фактів щодо ситуації на лінії розмежування – констатуємо, що інспекція в районі Шумів Донецької області наразі не може бути проведена", - підсумували в Офісі президента.

"Українська правда" з посиланням на власні джерела писала, що російська сторона і запрошені з ОРДО представники висунули нові вимоги, які не обговорювалися під час позачергової відеоконференції Тристоронньої контактної групи 9 вересня, зокрема:

відвідування нових точок;

здійснення фото- та відеофіксації;

підписання спільного протоколу.

Українська делегація в ТКГ вважає, що згадані вище вимоги "грубо порушують досягнуті 9 вересня домовленості". У зв'язку з цим голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук звернувся до ОБСЄ з проханням відкласти патрулювання.

Нагадаємо, що 22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня. Режим припинення вогню полягає у, зокрема, забороні на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів; у забороні на ведення вогню, в тому числі снайперського.

Українські військові дотримувалися режиму тиші, в той час як окупанти робили провокаційні постріли.

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін наказав 7 вересня відкрити вогонь по українських укріпленнях у районі населеного пункту Шуми поблизу Горлівки. Відповідна заява опублікована на його сайті.

Таке рішення Пушилін аргументував тим, що Україна нібито порушує один з пунктів домовленостей щодо режиму припинення вогню. Бойовики розцінюють інженерні споруди ЗСУ як незаконні.

Після цього російсько-окупаційні війська тричі порушували перемир'я. Один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

Учора на засіданні Тристоронньої контактної групи домовилися про "спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ".