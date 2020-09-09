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У Зеленського пояснили спільну перевірку українських позицій з представниками окупантів

В ОП уточнили, що юридично інспекцію проводитимуть не сторони воєнного конфлікту, а посередник – ОБСЄ "у супроводі представників сторін".

У Зеленського пояснили спільну перевірку українських позицій з представниками окупантів
Фото: Офис президента

В Офісі президента України пояснили домовленості у межах Тристоронньої контактної групи про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми з представниками окупаційних адміністрацій окремих районів Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу президента.

В ОП уточнили, що юридично інспекцію проводитимуть не сторони воєнного конфлікту, а посередник – ОБСЄ "у супроводі представників сторін".

"Сьогодні досягнута домовленість у межах Тристоронньої контактної групи про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ. Юридично інспекцію проводять не сторони воєнного конфлікту, а посередник – ОБСЄ у супроводі представників сторін", - йдеться в повдомленні.

В ОП також рекомендували "освіжити в пам'яті" історію діяльності СЦКК, а також пункт 2 Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей в частині, яка визначає сторони на лінії розмежування.

В ОП констатували, що Росія відмовилася від роботи в рамках СЦКК, зазначивши, що розуміють мету таких дій РФ. Втім натякнули, що реалізувати задум Росії не вдасться.

"Вкрай обмежений прояв присутності бойовиків нічого нікому не може дати, крім єдиного – ще одного аргументу на користь правоти України. Вкотре разом з міжнародною спільнотою закликаємо Росію повернутися до СЦКК, утримуватись від цього – абсурдно", - сказано в заяві.

Нагадаємо, сьогодні відбулося позачергове засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції. Зустріч провели з метою недопущення зриву "всеосяжного перемир'я".

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