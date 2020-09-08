В ОБСЄ підрахували кількість порушень "тиші" на Донбасі з початку "перемир'я"

22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

З 27 липня, коли почав діяти режим "повної та всеосяжної" тиші, СММ ОБСЄ зафіксувала 950 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться в щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 7 вересня 2020 року.

"Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня до кінця звітного періоду СММ зафіксувала загалом 950 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 173 вибухи, 2 невизначені боєприпаси, що пролетіли, та 13 освітлювальних ракет, а також 762 черги та постріли)", - йдеться у звіті.

22 липня Тристороння контактна група домовилася про режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня. Режим припинення вогню полягає у, зокрема, забороні на наступальні та розвідувально-диверсійні дії, а також на використання будь-яких видів літальних апаратів; у забороні на ведення вогню, в тому числі снайперського.

6 вересня ситуація на Донбасі загострилася, російсько-окупаційні війська двічі порушували перемир'я. Противник відкрив вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил, неподалік Причепилівки на Луганщині. Внаслідок обстрілу загинув український військовий.

Того ж дня на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої підірвалася автомобільна розливна станція АРС-14, двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості, один з них згодом помер.

У відповідь на загострення ситуації на Донбасі Київ звернувся до Москви, закликав її втрутитися в ситуацію і повпливати на провокаційну поведінку незаконних збройних формувань.