У ТКГ погодили рамкове рішення щодо розмінування на Донбасі

Крім того, в ТКГ були принципово погоджені чотири наступні ділянки розведення сил та засобів.

Тристороння контактна група повністю погодила рамкове рішення про протимінну діяльність, яке стане основою для проведення робіт з гуманітарного розмінування в майбутньому.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Зазначається, що таке рішення було ухвалене під час чергового засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції.

"Були погоджені координати 19 пріоритетних ділянок розмінування. Двадцята ділянка поблизу Золотого розміновуватиметься в межах проведення робіт з відкриття додаткового КПВВ у цьому районі, яке попередньо заплановано на листопад", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ТКГ були принципово погоджені чотири наступні ділянки розведення сил і засобів. Безпековій групі поставлено завдання розробити детальний план та фіналізувати проект доповнення до Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил та засобів від 21 вересня 2016 року, сказано в заяві.

Раніше повідомлялося, що на переговорах у Мінську розглядають дев'ять можливих точок розведення. На пропозицію України бойовики відповіли своїми.

Україна виступає проти розведення сил по всій лінії розмежування на Донбасі, оскільки це суперечить суті Мінських угод і призведе до заморожування конфлікту, що категорично не влаштовує Україну.