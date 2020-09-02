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Літо 2020 року в Києві стало другим серед найспекотніших за час спостережень

За три місяці було встановлено шість температурних рекордів.

Літо 2020 року в Києві стало другим серед найспекотніших за час спостережень
Фото: EPA/UPG

Літо 2020 року в Києві було другим серед найспекотніших у столиці з 1881 року.

Про це свідчать результати досліджень геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, середня температура повітря цьогорічного літа в Києві склала +21,7, що на 3,0ºС перевищило кліматичну норму. 

Найхолодніше було на початку календарного літа - 2 та 3 червня, коли температура під ранок опустилась до +5,5°, а найспекотнішим стало 20 серпня, коли температура після полудня піднялась до +34,1.

Днів, у які температура повітря перевищила +30, було 25, причому майже порівну кожного місяця.

Також за літо було встановлено шість температурних рекордів.

Кількість опадів за літо склала 55% кліматичної норми, воно ввійшло в десятку найсухіших у Києві з 1891 року.

Нагадаємо,  метеорологічне літо в Києві цього року почалося з тритижневим запізненням.

У 2019 році метеорологічне літо почалося 13 травня.

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