Фото: kyivcity.gov.ua

Мер Києва Віталій Кличко урочисто запустив у роботу великий комплекс, що прокладатиме тунель від майбутньої станції "Мостицька" до станції "Сирець".

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

"Сьогодні ми розпочали дуже важливий етап будівництва двох нових станцій метрополітену на Виноградар – «Мостицька» та «Проспект Правди». Великий прохідницький комплекс, що на честь дружини керівника проєкту назвали «Галина» (є така традиція у метробудівців), розпочав сьогодні роботу", – зазначив Віталій Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

Довжина комплексу становить 96 метрів. У середині серпня разом з фахівцями з Німеччини на тунелепрохідницький комплекс була встановлена нова планшайба діаметром понад 6 метри і вагою майже 60 тонн. Ця планшайба розроблена для проходження різного типу ґрунтів.

Фото: kyivcity.gov.ua

Віталій Кличко наголосив, що за місяць комплекс буде проходити близько 200 метрів під землею. І приблизно за шість місяців прокладе тунель у напрямку станції "Сирець" завдовжки 1300 метрів. Також паралельно триває виготовлення огороджувальних конструкцій методом "стіна в ґрунті", що стануть основою тунелю.

"Триває і процес бетонування майбутніх стін перегону між станціями «Мостицька» та «Проспект Правди». Спочатку там вирили величезні котловани, де пролягатимуть колії метрополітену. Тунель на цій ділянці буде двоярусним, на відміну від усіх інших станцій київського метро. Така конструкція пов’язана із особливостями інфраструктури району, – повідомив мер. – Щодо термінів побудови станцій – представники «Київметробуду» запевнили, що у повному обсязі отримують фінансування від міста. І роблять все, щоб у грудні 2021 року дві нові станції метро на Виноградар ми відкрили", - додав мер Києва.

Очікується, що нові станції перевозитимуть понад 90 тисяч пасажирів на добу. Довжина ділянки метро між цими двома станціями становитиме 3,7 кілометра.

Фото: kyivcity.gov.ua

Нагадаємо, що у листопаді 2018 року "Київський метрополітен" уклав договір про виконання будівельних робіт для продовження Сирецько-Печерської гілки метро з АТ "Київметробуд", що стало переможцем тендеру на ProZorro. У рамках першої черги робіт на ділянці майже 4 км передбачено будівництво двох станцій - "Мостицької" і "Проспекту Правди" - і відгалуження в бік станції "Виноградар" для подальшого продовження лінії.

У березні цього року мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що нові станції метро "Мостицька" і "Проспект Правди" в мікрорайоні Виноградар відкриють у грудні 2021 року.