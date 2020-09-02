В Івано-Франківській області загорілася будівля свинокомплексу ТзОВ "Даноша". Вогонь охопив площу 2500 м. кв.

Фото: facebook.com/MNSIFR

Пресцентр обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомляє, що повідомлення про пожежу будівлі свинокомплексу в селі Тустань Галицького району надійшло о 9:11.

До місця пожежі було направлено вогнеборців Державної пожежно-рятувальної частини №3 м. Галич, місцевої пожежної команди смт Більшівці та Державного пожежно-рятувального посту м. Бурштин. Всього залучено 66 чоловік особового складу та 20 одиниць техніки.

Фото: facebook.com/MNSIFR

Фото: facebook.com/MNSIFR

Як з’ясувалося, пожежа виникла у будівлі свинокомплексу з 4-х секцій, в яких перебуває близько 28-30 тисяч свиней різного віку.

Оскільки повідомлення про пожежу не було своєчасним, на час прибуття перших підрозділів вже спостерігався відкритий вогонь на великій площі.

Фото: facebook.com/MNSIFR

Фото: facebook.com/MNSIFR

Оновлення. Об 11:20 у будівлі свинокомплексу ТзОВ "Даноша" в с. Тустань Галицького району було локалізовано, а об 11:44 - ліквідовано, повідомляють у ДСНС.

До місця гасіння пожежі було залучено вогнеборців з Івано-Франківська, Галича, Калуша, Рожнятева, Рогатина, Войнилова, Єзуполя, Ямниці, Бурштина, Більшівців, а також частину спеціального пожежного транспорту Аварійно-рятувального загону спеціального призначення, групу рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини Аварійно-рятувального загону спеціального призначення, газорятувальний взвод м. Калуш.

"Даноша" - українська сільськогосподарська компанія, яка належить данським інвесторам та була створена в червні 2004 року в с.Копанки неподалік від міста Калуш (Івано-Франківська обл.)