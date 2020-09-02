У Деснянському районі Києва ввечері 1 вересня сталася автопригода на терасі кафе. Внаслідок ДТП з місця події госпіталізували двох потерпілих.

Пресслужба поліції Києва інформує, що інцидент стався близько 20:45 на вулиці Оноре де Бальзака.

За попередньою інформацією, 23-річний водій автівки Hyundai Sonata під час розмови з касиром закладу харчування натиснув на педаль газу. Через це авто наїхало на декоративну клумбу, що відлетіла на столик, за яким перебували клієнтки.

Потерпілих: дівчину 1999 року народження з травмою грудної клітини та 41-річну жінку з переломом ноги - госпіталізували. Згідно із висновком тестування правопорушника на драгері, на момент скоєння автопригоди чоловік не перебував під дією алкоголю.

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Слідчим управлінням столичного главку відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Схожа автопригода сталася у Києві в ніч на 1 вересня на вулиці Басейній. Водій "Фольксвагена" не впорався з керуванням та в’їхав у літній майданчик кафе. Унаслідок автопригоди постраждав 35-річний чоловік, який відпочивав у закладі. Його госпіталізували із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Водій на місці події пройшов огляд на драгері. Пристрій не виявив алкогольного сп'яніння.