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На Донбасі з початку доби спостерігалася тиша

У лавах Об’єднаних сил втрат та поранень немає.

На Донбасі з початку доби спостерігалася тиша
Фото: Sebastian Gollnow/DPA

Від початку поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не було.

По всій лінії фронту спостерігалася тиша, інформує пресцентр ООС.

"Дотримуючись домовленостей, які вступили в дію 27 липня, наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - сказано у вечірньому зведенні штабу.

Повідомляється, що серед особового складу Об’єднаних сил втрат та поранень немає.

Минулої доби, 31 серпня, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано два факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Провокацію зі стрілецької зброї зафіксовано поблизу Водяного, а також неприцільні постріли з підствольного гранатомета - біля Авдіївки.

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