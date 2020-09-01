За добу окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Минулої доби, 31 серпня, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано два факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Провокацію зі стрілецької зброї зафіксовано поблизу Водяного, а також неприцільні постріли з підствольного гранатомета - біля Авдіївки.

"Ці вогневі провокації противника не несли загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", - зазначили у штабі.

Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було.

Від початку поточної доби, 1 вересня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень не зафіксовано.

У штабі також повідомили, що у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, за рішенням командувача Об’єднаних сил, з 1 вересня посилено заходи профілактики поширення COVID-19 як серед військових, так і цивільних громадян, які проживають чи планують перебувати на території Донецької та Луганської областей. Контролюватимуть обов’язкове використання засобів індивідуального захисту та дотримання соціальної дистанції. А також виконання в умовах карантину правил пасажирських перевезень.

Крім того, від сьогодні контрольні пункти в'їзду-виїзду перейшли на осінній режим роботи. Відтепер перетин лінії розмежування здійснюється у період з 07:00 до 18:30.

Нагадаємо, 22 липня відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ). Під час нього було досягнуто домовленості про повне припинення вогню на Донбасі з 27 липня.