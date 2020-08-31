В підвальному приміщенні гаража вилучили гранати, запали, міни, набої, тротилові шашки, та інше.

У місті Люботин на Харківщині виявили великий схрон з боєприпасами, облаштований у гаражі.

Про це повідомила пресслужба поліції області.

У п’ятницю, 28 серпня, правоохоронці із залученням вибухотехнічної служби провели санкціонований обшук та виявили численну кількість різноманітних боєприпасів.

Зокрема, в підвальному приміщенні гаража вилучили 472 корпуси ручних гранат різного типу, 765 запалів типу "УЗРГМ" та "УЗД", понад 660 гранатометних пострілів різного типу, 122 пускових ракетних двигунів, 49 реактивних протитанкових гранат різного типу, 66 ручних димових гранат, 20 сигнальних, освітлювальних, мінометних та протипіхотних мін, постріл з осколковим фугасним снарядом.

Фото: Нацполіція

Крім того,серед вилученого 55 ящиків з набоями різного калібру – майже 62 тисячі набоїв, а також тротилові шашки – загальна вага 5 кг, підривні пристрої, інші боєприпаси та допоміжні військові засоби.

Фото: Нацполіція

Наразі встановлюється походження боєприпасів та коло осіб, причетних до організації незаконногоіх зберігання. Відкрито кримінальне провадження.

Начальник штабу "Нацкорпусу" Максим Жорін повідомив у своєму Telegram-каналі, що, за його інформацією, власником схрону може бути екскомандир роти "Східний корпус" Олег Ширяєв.

"Цей арсенал зброї знайшли на днях в Люботині, Харківська область. Зі своїх джерел отримав цікаву інформацію щодо його власника - це Олег Ширяєв, куратор тітушні Іллі Киви", - написав він і попросив правоохоронні органи прокоментувати цю інформацію.

"І сподіваюсь, ні у кого більше немає питань щодо справжньої мети бойових загонів ОПЗЖ!", - додав Жорін

Нагадаємо, ввечері 27 серпня поблизу Люботина на трасі Харків-Київ невідомі заблокували автомобілем рух мікроавтобуса, в якому перебували представники громадської організації "За життя". Кілька людей обстріляли мікроавтобус з травматичної зброї і зникли на своєму автомобілі. В результаті з пораненнями госпіталізували чотирьох осіб.

Того ж вечора у Харківській області поліція затримала 14 осіб. Їм було оголошено про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (замах на вбивство двох і більше осіб з хуліганських спонукань, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України. Шістьох підозрюваних у нападі на автобус ОПЗЖ взяли під варту без застави

Заступник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що конфлікт стався "між двома групами прихильників різних політичних сил".