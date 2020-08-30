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Шістьох підозрюваних у нападі на автобус ОПЗЖ взяли під варту без застави

Усі вони є мешканцями Дніпра.

Шістьох підозрюваних у нападі на автобус ОПЗЖ взяли під варту без застави
Фото: Національна поліція

Київський районний суд Харкова взяв під варту шістьох мешканців Дніпра, яких підозрюють у нападі зі стріляниною на автобус ОПЗЖ поблизу Люботина ввечері 27 серпня. Про це повідомили у прокуратурі Харківської області, передає Інтерфакс-Україна.

"Обрали шістьом - утримання під вартою без застави. Сьогодні ще трьом планується", - сказав речник харківської прокуратури Дмитро Чубенко.

Нагадаємо, ввечері 27 серпня поблизу Люботина на трасі Харків-Київ невідомі заблокували автомобілем рух мікроавтобуса, в якому перебували представники громадської організації "За життя".

Кілька людей обстріляли мікроавтобус з травматичної зброї і зникли на своєму автомобілі. В результаті з пораненнями госпіталізували чотирьох осіб. 

Того ж вечора у Харківській області поліція затримала 14 осіб. Їм оголошено про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (замах на вбивство двох і більше осіб з хуліганських спонукань, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Заступник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що конфлікт стався "між двома групами прихильників різних політичних сил".

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