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Проросійські бойовики двічі порушили перемир’я на Донбасі

Окупанти проводили інженерні роботи біля Ужівки та стріляли поблизу Зайцевого.

Проросійські бойовики двічі порушили перемир’я на Донбасі
Фото: Макс Левин

За минулу добу, 29 серпня, збройні формування Росії двічі порушили перемир’я на Донбасі. Про це повідомили у ранковому зведенні штабу операції Об’єднаних сил.

"Вранці зі сторони тимчасово непідконтрольної Ужівки противник проводив інженерні роботи в бік наших позицій поблизу населеного пункту Водяне. А по обіді, російсько-окупаційні війська здійснили неприцільні постріли зі стрілецької зброї неподалік Зайцевого. Постріли були провокативними, тому вогонь у відповідь наші воїни не відкривали", - йдеться у повідомленні.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку неділі, 30 серпня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, обстрілів з боку противника не зафіксовано. 

У штабі відзначили, що підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

Нагадаємо, у Києві 29 серпня відбулися урочистості з нагоди Дня пам'яті захисників України, які загинули у  російсько-українській війні на Донбасі.

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