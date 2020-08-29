Фото: Facebook Денис Шмигаль

У Києві уранці 29 серпня відбулися урочистості з нагоди Дня пам'яті захисників України, які загинули у російсько-українській війні на Донбасі.

У заходах брали участь президент Володимир Зеленський, спікер парламенту Дмитро Разумков, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Ушанування пам'яті воїнів відбулося на Меморіальному комплексі Міноборони України.

Заходи з вшанування полеглих захисників також пройдуть біля Стіни пам'яті поблизу Михайлівського Золотоверхого собору.

"Правоохоронці - якою б гіркою правда не була - але вони повинні показати результат. Я знаю, що зроблено департамент війни в Генеральній прокуратурі - саме для того, щоб розслідувати такі гучні, на жаль, криваві справи. Навряд чи ми можемо надіятися на те, що така рана, як сьогоднішній день, така рана на тілі історії України і така рана на серці батьків усіх загиблих коли-небудь затягнеться. І я вам чесно скажу, українська влада повинна робити все, щоб ця рана не затягнулась, щоб кожне ім'я ніхто не забув", - заявив президент.

Нагадаємо, що сьогодні столичний метрополітен зупинився на одну хвилину для вшанування пам’яті усіх полеглих захисників України.

День пам’яті захисників України було введено указом президента Володимира Зеленського від 24 серпня 2019 року. Дата приурочена до дня найбільших втрат української армії на Донбасі - 29 серпня відбувся вихід з оточення Іловайського котла.

У серпні 2014 року російські збройні сили вторглися на територію України, щоб запобігти розгрому бойовиків "ДНР" і "ЛНР". В ніч з 23 проти 24 серпня кордон перейшли дев'ять батальйонно-тактичних груп: 3500 чоловік особового складу; до 60 танків; до 320 БМД (БМП) до 60 знарядь; до 45 мінометів; 5 ПТРК. В результаті ворожі сили досягли переваги. В оточенні у районі Іловайська опинилися батальйони МВС України "Дніпро-1", "Миротворець", "Світязь", "Херсон", "Івано-Франківськ", батальйон Нацгвардії "Донбас" і сили сектору "Б".

Керівництво АТО організувало переговори з російськими військовими про безпечне виведення українських військовослужбовців. Після трьох днів обговорень російська сторона гарантувала "зелений коридор", але 29 серпня під час виходу з оточення українські колони були розстріляні впритул з важкого озброєння. Жертвами нападу стали 366 українських військовослужбовців, 429 людей отримали поранення, 300 людей потрапили у полон. ЗСУ втратили озброєнь і техніки на майже 300 млн гривень.