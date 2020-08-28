Невідомі підпалили автомобіль нардепа Лероса

Народний депутат також оприлюднив відео на якому видно, як пожежники гасять автомобіль.

В Києві невідомі підпалили автомобіль народного депутата України IX скликання від "Слуги народу" Гео Лероса.

Про це у Facebook повідомив сам нардеп.

"Мені підпалили машину", - написав він.

Фото: facebook.com/geo.ya.1

Народний депутат також оприлюднив відео, на якому видно, як пожежники гасять автомобіль (увага, на відео ненормативна лексика).

Нагадаємо, 29 березня Лерос виклав у фейсбуці відео, на яких людина, схожа на Дениса Єрмака (брата голови Офісу президента), проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на посади в органах влади.

У відповідь голова ОПУ звернувся в СБУ і Держбюро розслідувань, щоб встановити походження відео, і звинуватив Лероса в помсті за зрив кадрового призначення. Імені цієї людини він не назвав, але 3 березня, за день до відставки, Кабмін Гончарука намагався призначити заступником міністра інфраструктури Іллю Сагайдака, колишнього заступника голови КМДА Віталія Кличка.

Андрій Єрмак вважає, що публікація відео з його братом була "спланованою акцією перед позачерговим засіданням Верховної Ради", а у Лероса "був особистий мотив". Брат Єрмака назвав оприлюднені Леросом відео "нарізкою з вирваним контекстом".

Президент Володимир Зеленський назвав депутата від "Слуги народу" Гео Лероса аферистом.