Невідомі підпалили автомобіль нардепа Лероса

В Києві невідомі підпалили автомобіль народного депутата України IX скликання від "Слуги народу" Гео Лероса.
Про це у Facebook повідомив сам нардеп.
"Мені підпалили машину", - написав він.
Народний депутат також оприлюднив відео, на якому видно, як пожежники гасять автомобіль (увага, на відео ненормативна лексика).
Нагадаємо, 29 березня Лерос виклав у фейсбуці відео, на яких людина, схожа на Дениса Єрмака (брата голови Офісу президента), проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на посади в органах влади.
У відповідь голова ОПУ звернувся в СБУ і Держбюро розслідувань, щоб встановити походження відео, і звинуватив Лероса в помсті за зрив кадрового призначення. Імені цієї людини він не назвав, але 3 березня, за день до відставки, Кабмін Гончарука намагався призначити заступником міністра інфраструктури Іллю Сагайдака, колишнього заступника голови КМДА Віталія Кличка.
Андрій Єрмак вважає, що публікація відео з його братом була "спланованою акцією перед позачерговим засіданням Верховної Ради", а у Лероса "був особистий мотив". Брат Єрмака назвав оприлюднені Леросом відео "нарізкою з вирваним контекстом".
Президент Володимир Зеленський назвав депутата від "Слуги народу" Гео Лероса аферистом.