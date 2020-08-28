Американські військові помітили російський підводний човен біля Аляски
Американські військові помітили російський підводний човен біля Аляски
Аваков прокоментував затримання нападників на автобус ОПЗЖ
Аваков прокоментував затримання нападників на автобус ОПЗЖ
Суд визнав неконституційним призначення Ситника директором НАБУ (оновлено)
Суд визнав неконституційним призначення Ситника директором НАБУ (оновлено)
У Києві власник автобусів вигадав новий маршрут і почав возити пасажирів
У Києві власник автобусів вигадав новий маршрут і почав возити пасажирів
Україна припинила всі контакти з Білоруссю - Кулеба
Україна припинила всі контакти з Білоруссю - Кулеба
У Києві на вхід до ст. м. "Вокзальна" вишикувалася черга з кількасот людей
У Києві на вхід до ст. м. "Вокзальна" вишикувалася черга з кількасот людей
Фахівці Charite повідомили про стан Навального
Фахівці Charite повідомили про стан Навального
Уряд не розглядає можливості повторного введення локдауну у випадку другої хвилі коронавірусу в Україні
Уряд не розглядає можливості повторного введення локдауну у випадку другої хвилі коронавірусу в Україні
На Житомирщині знайдено скарб національного значення, - НАН
На Житомирщині знайдено скарб національного значення, - НАН
ГоловнаСуспільствоПодії

Невідомі підпалили автомобіль нардепа Лероса

Народний депутат також оприлюднив відео на якому видно, як пожежники гасять автомобіль.

Невідомі підпалили автомобіль нардепа Лероса
Фото: facebook.com/geo.ya.1

В Києві невідомі підпалили автомобіль народного депутата України IX скликання від "Слуги народу" Гео Лероса.

Про це у Facebook повідомив сам нардеп.

"Мені підпалили машину", - написав він.

Фото: facebook.com/geo.ya.1

Народний депутат також оприлюднив відео, на якому видно, як пожежники гасять автомобіль (увага, на відео ненормативна лексика).

Нагадаємо, 29 березня Лерос виклав у фейсбуці відео, на яких людина, схожа на Дениса Єрмака (брата голови Офісу президента), проводить переговори про працевлаштування неназваних осіб на посади в органах влади.

У відповідь голова ОПУ звернувся в СБУ і Держбюро розслідувань, щоб встановити походження відео, і звинуватив Лероса в помсті за зрив кадрового призначення. Імені цієї людини він не назвав, але 3 березня, за день до відставки, Кабмін Гончарука намагався призначити заступником міністра інфраструктури Іллю Сагайдака, колишнього заступника голови КМДА Віталія Кличка.

Андрій Єрмак вважає, що публікація відео з його братом була "спланованою акцією перед позачерговим засіданням Верховної Ради", а у Лероса "був особистий мотив". Брат Єрмака назвав оприлюднені Леросом відео "нарізкою з вирваним контекстом". 

Президент Володимир Зеленський назвав депутата від "Слуги народу" Гео Лероса аферистом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також