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Суд заарештував підозрюваного у підпалі автомобіля журналістів програми "Схеми"

Прокуратура просила заарештувати підозрюваного на 60 діб без можливості вийти під заставу.

Суд заарештував підозрюваного у підпалі автомобіля журналістів програми "Схеми"
Фото: facebook.com/natalie.sedletska

Броварський міськрайонний суд арештував на 60 діб підозрюваного в підпалі автомобіля журналістів програми "Схеми: корупція в деталях" з можливістю внести заставу у розмірі 175,65 тис. грн.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Прокуратура просила суд обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості вийти під заставу. Прокурори вказували, що підозрюваний родом із Луганщини, а тому може сховатися від слідства на окупованій території.

Адвокати просили для свого підзахисного домашній арешт.

"Під час засідання підозрюваний відмовився свідчити проти себе у залі суду. Після годинного перебування у нарадчій кімнаті суддя Ганна Білик визначила запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внести заставу у розмірі 175,65 тис. грн", – повідомив кореспондент видання.

Нагадаємо, 26 серпня співробітники Національної поліції затримали підозрюваного в підпалі автомобіля журналістів програми "Схеми: корупція в деталях".

уночі 17 серпня невідомі підпалили автомобіль програми журналістських розслідувань "Схеми" (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший"), який належить водієві програми, учаснику знімальної групи Борисові Мазуру. Інцидент стався біля будинку водія у Броварах близько 00:30. Поліція відкрила кримінальне провадження, подія кваліфікована як умисне знищення.

За словами журналіста програми Михайла Ткача, останній матеріал, який знімали в цій автівці - "Королі доріг". У ньому йшлося про перших осіб держави, які порушують правила дорожнього руху. Ткач стверджує, що під час зйомок за авто й учасниками програми вели спостереження співробітники охорони президента - УДО.

8 серпня Ткач повідомив, що виявив у себе вдома ознаки пристрою прослуховування. Поліція відкрила два кримінальних провадження: одне - за статтею про порушення недоторканності приватного життя журналіста, інше - щодо незаконного обігу й використання прихованих записувальних пристроїв. Проте правоохоронці так і не провели огляду приміщення за допомогою спеціального обладнання, яке здатне виявити наявність пристроїв для прослуховування.

Останні програми "Схем" стосувалися порушення правил дорожнього руху кортежем Зеленського та переїздом президента до державної резиденції в Кончі-Заспі.

Президент Володимир Зеленський відреагував на підпал автомобіля журналістів і пригадав, як спалили його авто і погрожували "Кварталу 95" за критику влади.

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